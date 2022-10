L’Economist | Truss e le nostre differenze secondo l’amb Aragona

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nel primo pomeriggio Lizè diventata la premier britannica meno longeva nella storia del Regno Unito. La dimissionaria ha deciso di far finire il suo mandato dopo soli 44 giorni di pressioni immense, segnati da una manovra economica disastrosa in un momento di forte difficoltà per il Paese. La leader aveva sostituito il cancelliere dello Scacchiere, ma la sua presa sul potere è diminuita ulteriormente con le dimissioni del ministro dell’interno, Suella Braverman, mercoledì. Così, con un breve annuncio a favore di telecamere davanti al numero 10 di Downing Street,ha messo la parola fine alla sua esperienza di governo. “Sono stata eletta leader dei Tories per creare un’economia a bassa tassazione e alta crescita, sfruttando le libertà concesse dalla Brexit”, ha detto, prima di ammettere che la situazione attuale non le consentisse di portare ...

