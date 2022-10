Lafferty squalificato per 10 giornate per un video su TikTok – VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Kyle, ex Palermo e Reggina è stato fermato per diecidopo unsudove usa espressioni definite settarie Kyle, ex di Palermo e Reggina e attualmente tesserato dal Kilmarnock ha subito una squalifica di diecidalla federazione scozzese. Il motivo è dovuto ad alcune espressioni settarie usate dal calciatore su undi. Celtic fan meets Kylesays Celtic fans are “fenian bastards”? pic.twitter.com/8n6odgwUZG— IrishPropaganda???? (@IrishPropaganda) September 21, 2022 Il calciatore, nordirlandese ed ex dei Rangers, ha infatti definito un tifoso del Celtic incontrato in un bar, “fenian bastard“. L'articolo ...

...per primo Un video pubblicato su TikTok è costato carissimo a Kyle, attaccante del Kilmarnock ammirato in Italia con le maglie di P alermo e Reggina . La FA scozzese lo ha...... il Kilmarnock, lo aveva multato per l'episodio, ma la Federcalcio scozzese si è pronunciata con un'udienza tenutasi il 20 ottobre, con la quale haper 10 giornate ( punizione ...L'ex rosanero Kyle Lafferty si è beccato una maxi squalifica. L'attaccante che milita nella Premier League scozzese con il Kilmarnock è finito in un video con un tifoso e s'è lasciato scappare l'escla ...