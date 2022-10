Grande Fratello Vip | Antonino contro Edoardo | Sei finto e bugiardo

Leggi Anche 'Vip', per Edoardo e Antonella serata di baci in giardino E' il tardo pomeriggio quando al 'Vip' la tensione si alza. 'Non ho bisogno di parlare con te perché sei finto' ...Uscito dalla casa del, Marco Bellavia non è più riapparso in tv ma ha fatto molto parlare di sé, tra lettere che hanno avuto come mittente i "vipponi"e diverse dichiarazioni rilasciate in giro in attesa ...La Casa di Grande Fratello era immersa in un complesso di case, intorno c'erano persone, cittadini, che salutavano. Che li facevano compagnia. "Non ci possiamo lamentare" afferma Elenoire. Sono ...Il noto Marco Bellavia conferma la sua presenza in studio nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera su canale cinque ...