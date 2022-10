F1 | GP USA 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 21 mese

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Domani, venerdì 21 ottobre, inizierà il terzultimo weekend del Mondialedi F1. Sulla pista di Austin, in Texas, piloti e team lavoreranno alacremente per trovare la miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si riparte dal titolo iridato già vinto dall’olandese Max Verstappen. Con il successo di Suzuka (Giappone) Max ha fatto calare il sipario e si godrà quel che resta di questa stagione al meglio, potendo spingere al massimo e senza temere ripercussioni particolari in classifica. Certo, Red Bull vorrà far suo anche il campionato costruttori e per questo il neerlandese vorrà dar seguito alle serie di vittorie di quest’annata. La Ferrari, da par suo, cercherà di invertire il trend anche se non sarà semplice. A questo proposito è arrivata nelle ultime ore la notizia della sostituzione del motore di Charles Leclerc ...