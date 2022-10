Eurolega basket | quarta giornata | programma e diretta del giovedì

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Continua l’avventura inper Virtus Bologna e Olimpia Milano, che, archiviate le sfide di martedì rispettivamente persa contro il Kauno Žalgiris e vinta contro il KK Partizan Mozzart, scenderanno in campo alle ore 20:30 di questa sera per il quarto turno. Gli emiliani, alla Stark Arena di Belgrado, andranno a caccia di riscatto contro il KK Partizan Mozzart, reduce da 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di, e momentaneamente in ultima posizione a quota zero punti al pari di Bayern Monaco e ai cugini della Stella Rossa. Grande chance di vittoria anche per i lombardi, attesi all’Audi Dome proprio dai bavaresi, che hanno perso tutte e tre le partite d’esordio in Europa ma che in campionato hanno battuto agli ottavi il Brose Bamberg (68-85)., il ...

