Entry list Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’deldi, evento in programma dal 31 ottobre al 6 novembre sui campi in cemento indoor della capitale francese. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding, seguito dal connazionale Rafa Nadal e dal norvegese Casper Ruud.tutti i big, compreso Novak Djokovic, mentre gli azzurri in tabellone sono tre: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Di seguito l’completa deldi1 Carlos Alcaraz 1 2 ...