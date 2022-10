(Di giovedì 20 ottobre 2022) 10965 ore di diretta in un anno. Tre conduttori giovanissimi: 70 anni in 3. È questo “Non stop news”, il programma mattutino di RTL 102.5 in cui si intervistano i leader della politica e si raccontano i principali fatti di attualità agli italiani mentre si trovano in viaggio verso il lavoro, la scuola o l’università. Un programma – coordinato dalla direttrice delle News Ivana Faccioli – che è diventato un vero punto di riferimento nel panorama dell’informazione, rigorosamente in diretta 3 ore al giorno, dalle 6 alle 9, 365 giorni l’anno. I conduttori sonoGalletti, di recente premiato da Forbes tra gli Under 30 nella categoria “Media”, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro, accompagnati anche da due donne: Barbara Sala e Giusi Legrenzi, da sempre amate dal pubblico di RTL 102.5 per la loro competenza. Abbiamo incontratoGalletti per ...

QuiFinanza

Abbiamo incontratoGalletti per parlare di radiovisione , di stile e delle caratteristiche di un' informazione ideale per la Generazione Zeta. Un bel traguardo quello di Forbes . È stato ...... la squadra di coach Gianluigisi affaccia al campionato ospitando la compagine da tutti ... Paola De Micheli si candida alla segreteria del Pd dopo l'addio diLetta: "Voglio puntare sui ... Enrico Galetti: “Per andare in onda niente giacca. La GenZ Vuole un’informazione multicanale” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...