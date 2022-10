Empoli | Zanetti | contro la Juve coraggio e personalità

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Come sempre per questi tipi di partite mi piace concentrarmi su noi stessi. Laè una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo una squadra più forte, che ...

Così Paolo, allenatore dell', presenta la gara contro la Juventus di domani sera allo Stadium. "Non abbiamo nulla da perdere - spiega il tecnico - ma proprio per questo avere la mente ...Commenta per primo Durante la sua conferenza stampa in vista di Juve -, il tecnico dei toscani Paoloha parlato di Guglielmo Vicario , uno dei portieri più in forma del campionato: 'Aver tenuto Vicario è come aver preso una punta da 20 milioni. La cosa più ..."Come sempre per questi tipi di partite mi piace concentrarmi su noi stessi. La Juve è una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo una squadra più forte, che ..."Vicario Dico una battuta che ho fatto al presidente e al direttore: avere tenuto Vicario è come aver preso una punta da venti milioni".