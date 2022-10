Casandrino | si apparta in strada con tre bimbi | identificato presunto pedofilo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Orrore adove un uomo di 57 anni del posto si sarebbeto con tre 3 bambini in unaisolata e poco illuminata con l’intenzione di molestarli., indagato per aver toccato genitali ad un bambino Ad anticipare la notizia è il quotidiano online Caserta News. I fatti sarebbero accaduti due settimane fa in via Borsellino all’esterno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne di, come riporta CasertaNews.it. Una vicenda per la quale il gip Fabrizio Forte del tribunale di Napoli Nord ha ... Si apparta con tre bambini, toccando e facendo subire atti sessuali ad uno di loro Si sarebbe appartato in una strada poco illuminata con tre bambini per abusare di uno di loro. Le vittime sono due bambini di Aversa mentre l'altro è di Acerra - di età compresa tra gli 8 ed i 6 anni.