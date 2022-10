Bimba morta di stenti | la conferma dall’autopsia | la madre Alessia Pifferi le aveva dato tranquillanti

(Di giovedì 20 ottobre 2022)confessato di averla lasciata sola tante altre volte, ma negato di averle somministrato deiche erano stati trovati in casa. Gli inquirenti, che indagano sulla morte di Diana, 18 mesi, spirata perin un appartamento di Milano dove era stata abbandonata da sei giorni, l’no sospettato fin dall’inizio, tanto cheno contestato la premeditazione, e ora dagli esiti delle analisi tossicologiche è arrivato uncerto. Alla piccola sono state fatte assumere benzodiazepine, ossia. Proprio per questo probabilmente i vicini non l’hanno sentita piangere e l’ulteriore ipotesi al vaglio, che dovrà essereta dal deposito completo della relazione autoptica, è che alla piccola quegli ansiolitici sarebbero ...

La donna di 25 anni si trovava insieme alla suadi 16 mesi alla Kuleni Farm, all'interno ... Come si apprende, la piccola purtroppo non ce l'ha fatta e ieri è. La madre invece è stata ...Da www.repubblica.it ALESSIA PIFFERI A Diana Pifferi, ladi 18 mesi abbandonata edi stenti a fine luglio, sarebbero state somministrate delle benzodiazepine compatibili con quelle del flaconcino di En trovato vicino alla sua culla. E' quanto ...Tragedia in Sudafrica, dove una bambina di 16 mesi è rimasta uccisa da una giraffa che ha calpestato lei e la madre di 25 anni. L'incidente si è ...Nella figlia di Alessia Pifferi, la bambina abbandonata in casa e per questo morta di stenti, sono state ritrovate tracce di ...