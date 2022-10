Sofia | 22 anni | e Francesco | 24 | spariscono nel nulla dopo una serata in discoteca a Verona | l' appello a Chi l' ha visto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Massima apprensione per la scomparsa di due ragazzi 20enni. A lanciare l'allarme è il programma Chi l'hadi Rai3 che denuncia la storia per aiutare le rispettive famiglie a trovare i figli ...

(22) e Francesco (24): l'allarme a Chi l'ha visto Il mistero sull'identità della 'sacerdotessa' 'Con lo user ' sacerdotessa ' in questo gruppo c'era anche una ragazza, che praticava ...Lei,Mancini , ha solo 22e vive a Costermano sul Garda (Verona) con i genitori; lui, Francesco D'Aversa 24, vive a Verona e fa il pizzaiolo. 'Hanno deciso di trascorrere una giornata ...Massima apprensione per la scomparsa di due ragazzi 20enni. A lanciare l'allarme è il programma Chi l'ha visto di Rai3 che denuncia la storia per aiutare le ...Forze dell'ordine e vigili del fuoco sono mobilitate da questo pomeriggio nella ricerca di una ragazza veronese scomparsa da lunedì notte, Sofia Mancini, 20 anni, residente a ...