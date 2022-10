Meteo e caldo | l’estate tardiva continua Ma attenzione alle piogge

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le previsioniper i prossimi giorni rafforzano la convinzione di essere di fronte a un autunno ‘primaverile’. L’ottobrata non molla la presa sull’Italia, per la gioia di molti connazionali che non esitano aad andare al mare alla domenica, specie al Sud. Nel corso del prossimo fine settimana del 22 e 23 ottobre potrebbe avvenire un’ulteriore svolta sul fronte. Ma, non il avverrà cambiamento che ci si aspetterebbe alla fine del mese di ottobre. Il weekend si aprirà sabato 22 ottobre all’insegna dell’instabilità su Triveneto, Liguria di Levante e su buona parte delle regioni del Centro. In particolare sul versante tirrenico, dove saranno possibilie temporali, a tratti intensi. Fenomeni che dovrebbero essere normali per l’autunno inoltrato ma di fronte ai quali ...