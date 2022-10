Marconi | i sindacati sul piede di guerra | “Così rischiamo fuga generale”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Esprimono preoccupazione dalla RSU dell’Istituto Superiore “G.” di Giugliano per decisione di smistare gli alunni in quattro sedi diverse e prevedere attività didattiche esclusivamente nel pomeriggio. “Dopo più di un mese dalle lezioni si registrano enormi disagi, dal personale scolastico agli alunni fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

IlPescara

... da Rezzato a Bedizzole alle valli In viatutti i giorni sono alle prese con proteste per i ... Tutti idi categoria e le Rls di Arriva il giorno dopo hanno dichiarato "lo stop a ......da parte di 25 giovani di etnia rom residenti negli accampamenti abusivi a ridosso di Ponte.San Camillo aveva effettivamente scatenato proteste e reazioni da parte di istituzioni e, ... Scontro bus-auto in viale Marconi, Filt Cgil non ci sta: "Il Comune doveva mantenere transennate le rotatorie" A nulla sono valse le battaglie sindacali degli ambulanti della Romagna e le rivendicazioni del sindaco Bruno Murzi per ribadire che il vero mercato di Forte dei Marmi è solo quello di piazza Marconi.ROVIGO - Muri imbrattati con offese ai vigili urbani. L’area dello scalo merci e dei giardini Marconi, lungo il viale della stazione, è stata presa d’assalto da vandali ancora ignoti che - forse infas ...