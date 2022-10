L’Iran ha fatto un passo falso con la decisione di sostenere militarmente la Russia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Negli ultimi giorni sulla stampa italiana è apparsa la notizia dei droni iraniani utilizzati dai russi nel conflitto ucraino. La notizia in sé vecchia – i droni sono stati acquistati dallacirca due mesi fa, al momento della visita di Putin in Iran – conduce però a delle riflessioni che sono più incisive della notizia in sé. Innanzitutto questo tipo di armamento ha concesso un notevole vantaggio ai russi, che hanno potuto colpire Kiev senza spostare le truppe rischiando una controffensiva. Un altro punto da analizzare è che l’acquisto di armamenti iraniani da parte dei russi potrebbe confermare la crisi dell’industria bellica di Mosca, che dovrebbe aver subito ingenti danni a causa del conflitto e dell’utilizzo dei droni di fabbricazione turca in mano agli ucraini e non sarebbe più in grado di fornire gli armamenti necessari, soprattutto quelli ad elevata ...

