Il Caravaggio di Riccardo Scamarcio è geniale e maledetto come una rock star

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildi Michele Placido è una specie dimaledetta e ribelle che si batte in nome dell’arte, non importa se sia considerata blasfema o impura. A interpretare il maestro del 1600 è, che il regista ha scelto proprio perché “ribelle”il protagonista de L’ombra di, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 3 novembre. Nel film scopriamo la vita privata e artistica di Michelangelo Merisi attraverso lo sguardo di Louis Garrel, un agente del Vaticano che Papa Paolo V chiama per indagare sulla figura del pittore, sulla sua arte e su quella la sentenza che lo condanna a morte per aver ucciso un uomo. Da qui Michele Placido ci conduce nel mondo di, tra gli ultimi, in ...