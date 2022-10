(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «Non è il momento di avere rapporti con il presidente russo Vladimir, Silviogli rimandi indietro la». Questo il commento di Andrzej Halicki,del Partito popolare (Ppe) a Strasburgo, sulle parole pronunciate ieri dal leader di Forza Italia. Halicki ha poi aggiunto che «il signornon è un amico, ma un criminale di guerra» e ha attaccatoper averanche all’interno del Ppe». In un audio ottenuto in esclusiva da LaPresse, il leader di Forza Italia sostiene di aver «riallacciato i rapporti» con Vladimire lascia intendere di avere posizioni diverse da quelle espresse in pubblico dal suo partito sulla guerra in Ucraina. Le parole di...

Lo ha detto in Aula all'Eurocamera il di Fi Fulvio Martusciello, intervenendo al dibattito sull'estrema destra in Europa. 46 minuti fa Alle 16.30 riunione consiglio dei ministri: ......dalla prevalenza nel partito della parte che fa capo a Licia Ronzulli - che era a sua volta stata al centro precedente scontro con FdI - come dimostrano la nomina di Cattaneo come... Il capodelegazione del Ppe interviene sul Berlusconi-show: «Ha creato tensioni, restituisca a Putin la vodka»