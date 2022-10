“I Maneskin non li sopporto | Damiano è una macchietta” | la 15enne Zelda de Il Collegio e il suo parere sulla band

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il7 (980mila spettatori con il 5,9%) è cominciato su RaiDue. Non una partenza col botto ma vediamo se i protagonisti di questa stagione conquisteranno il cuore degli spettatori. Può farcelaNobili? 15 anni, milanese che vive a Trieste, ha subito dato un’opinione tranchant su unaamata dai suoi coetanei (ma non solo), i. “Non li, perché li trovo molto commerciali.deiè il più impostato di tutti sicuramente. Ladel gruppo”, ha detto la ragazza nella clip di presentazione. Una personalità destinata a “venire fuori” in questa stagione del? Vedremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

