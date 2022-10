Gazzetta | Spalletti ha in mano la sua squadra più forte di sempre Dove arriverà?

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sulladello Sport un’ampia pagina dedicata al passato di Lucianoalla Roma e all’Inter. E al suo presente al Napoli. Quella che gli ha consegnato il presidente De Laurentiis è la suapiùdiha trasformato la rivoluzione estiva compiuta sul mercato nel suo nuovo capolavoro. La domanda è una:potrà arrivare? “Arriva a Napoli nel giugno 2021, dopo due anni sabbatici “pagati” dall’Inter. Ma Luciano non sta solo a curare la sua tenuta di Montaione, si aggiorna e quando lo chiama Aurelio De Laurentiis capisce che è l’occasione di rilancio. Parte a razzo con 8 vittorie consecutive nel campionato scorso, fino ad inizio aprile la suaè in corsa per lo scudetto, ma qualcosa si rompe sul più bello. E ...