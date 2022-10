Corriere dello Sport

ROMA - Paulovede il Qatar. L'attaccante argentino sta lavorando sodo per poter coronare il sogno mondiale ... ha scelto di curarsi con idi crescita , l'unica procedura consentita dai ...Quelle disono in miglioramento ed è per questo che entrerà nella lista dei pre convocati ... Per accelerare il recupero non è escluso che farà uso di infiltrazioni con idi crescita o ... Dybala, i fattori di crescita per tornare prima: i tempi di recupero L'argentino della Roma è già al lavoro per coronare il sogno Mondiale, tra venti giorni potrà cominciare la riatletizzazione: tutte le tempistiche ...Paulo Dybala guarderà Sampdoria-Roma dal divano di casa. Triste per non partecipare alle ultime partite prima del Mondiale, ma con la speranza di volare in Qatar. La Joya ha ritrovato ...