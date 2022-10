Dopo Cagliari | Catania | crolla un soffitto al tribunale

... in casa contro il Cittadella, perdendo l'ultima sfida sul campo del. Diretta/ Spezia Cremonese (risultato finale 2 - 2): super Carnesecchi! Lo Speziauna discreta partenza continua ...... è avvenutola chiusura, quando nessuno era all'interno. Come per il crollo che ha interessato la facoltà di lingue a, si tratta di una tragedia sfiorata di poco. Il crollo parziale ha ...La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per il crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università del capologuo sardo, all'interno del ...CAGLIARI, 19 OTTOBRE 2022 - Incredulità, stupore, voglia di gridare “evviva” in un’immensa valle dell’eco. E se qualcuno obbiettasse con il classico “Ti stai facendo un film”, il clan dei Crusaders Ca ...