(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – È terminata domenica, con il grande evento di selezioneList, la quinta edizione della, 9 giorni di iniziative rivolte ad appassionati, opinion leader e operatori del settore diil, per un’edizione innovativa, dalla vocazione ancora più internazionale – questo anche grazie al supporto finanziario dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha favorito l’incoming di operatori esteri – e incentrata sul pubblico di consumatori, tra i protagonisti di MWW 2022. Il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino e che ha visto l’Adnkronos media partner, ha portato in scena260, tra walk ...

Adnkronos

Appenala riunione sbotta sintetizzandone gli esitiil fidatissimo Cesare Rossi: "Bisogna bruciare le tappe. Non la volevano capire ma ho puntato i piedi. Dicono che mancano i bottoni ...La kermesse di metà ottobre si èl'assegnazione del Trofeo Arbiter , che si rivolge in particolare alla sartoria maschile , come d'altra parte da dna del magazine promotore dei premi. Il ... Conclusa con oltre 260 eventi la Milano Wine Week, ospiti da tutto il mondo Terminato l’intervento da sei milioni di euro a Sorbolo-Mezzani. L’inaugurazione col presidente Bonaccini e l’assessore Priolo: “La ...Gli azzurri dominano contro l'Olanda vincendo 7-1 e affronteranno la vincente di Inghilterrra-Repubblica Ceca, le azzurre perdono ai supplementari contro l'Inghilterra ...