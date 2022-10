Camera | Istituita commissione speciale per esame decreto legge Aiuti ter

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) -ladella, composta da 35 membri, che dovrà esaminare ilter, in attesa che vengano istituite le commissioni permanenti. La prima riunione per l'elezione del presidente è stata convocata per lunedì 24 ottobre.