Motosprint.it

La candida ammissione palesata da Aleix Espargarò nel post gara di Phillip Island fa capire due cose: il catalano sa riconoscere il punto della situazione, l'resta assoluta protagonista della MotoGP . Perché nessuno si sarebbe immaginato un campionato così di alto livello da parte del numero 41 e la RS - GP, giusto No, altrimenti certi discorsi ......forse poteva fare meglio ma ha prevalso la cautela per non buttare via un risultato... A causa di alcuni problemi nel finale, lo spagnolo dell'ha terminato solo in nona posizione. Buon ... Aprilia: comunque andrà, sarà un successo in MotoGP Aleix Espargarò ha in Sepang (forse) l'ultimo treno per provare a tenere vivo il discorso relativo al titolo mondiale. Qualora non ci riuscisse, pilota, RS-GP e team rimarrebbero la rivelazione 2022 ...Aprilia torna a essere set per un film. La troupe e il cast de “Una sterminata domenica”, regia di Alain Parroni prodotto da Fandango, storia di tre giovani ancora immaturi che ben presto si troverann ...