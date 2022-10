Antonio Canova | le mostre a Bassano e Venezia per i 200 anni di un «grande classico»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)moriva 200fa, lasciandoci in eredità un’idea di bellezza che più perfetta non si può

ladigetto.it

... quello dello spazio dedicato all'arte, caratteristica precipua del nostro Consiglio che oggi è anche tappa delle celebrazioni canoviane in virtù dli splendidi bassorilievi di...A una sola settimana dal 200esimo anniversario della morte del maestro del neoclassicismo italiano, il Museo civico archeologico 'Isidoro Falchi' di Vetulonia , che lo ha eletto a coprotagonista della mostra evento 2022 dal titolo 'A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza. Dai ... Cultura: il genio di Antonio Canova in mostra al Trevilab Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Castiglione della Pescaia: A una sola settimana dal 200esimo anniversario della morte del maestro del neoclassicismo italiano Antonio Canova, il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia ...