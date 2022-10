(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - L'ha avviato istruttorie nei confronti di Iren e Dolomiti per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale e di Iberdrola ed E.ON per possibili indebite risoluzioni contrattuali. “Bene,il. Non possiamo che essere soddisfatti. Le società Iren, Dolomiti e Iberdola erano, infatti, tra quelle da noi segnalate, insieme ad altre per le quali ora l'Authority richiede informazioni” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. “Ora chiediamo, però, non solo che i procedimenti si chiudano al più presto ma che, vista l'urgenza, siano adottati subito anche i provvedimenti cautelari per evitare danni enormi ai ...

L', afferma il presidente Roberto Rustichelli , "confida che le imprese del settore ... Per aggirare le norme, denuncia l', gli operatori "invitano il consumatore a sottoscrivere un nuovo ...... spiegano in una nota congiunta l'e l'ARERA, chiarendo cosa si intende per pratiche ... "Per aggirare il Dl Aiuti - denuncia il Presidente di- le compagnie invitano il consumatore a ... Antitrust: Unc, ‘ottima notizia, accolto nostro esposto’ Basta con le modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas. Il decreto Aiuti bis entrato in vigore il 10 agosto congela retroattivamente anche gli avvisi arrivati nei mesi precedenti e fino ...Le due Autorità scendono in campo contro sospette pratiche scorrette sulle bollette. Codacons: pronti a una valanga di cause ...