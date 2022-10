Ultime Notizie – Palermo | raid al Consolato libico | “Torturatori” – Video

(Di martedì 18 ottobre 2022) Blitz stamani aldi.? All’entrata della sede, che si trova nella centralissima in via Libertà, sono stati affissi dei manifesti con le immagini dei ‘lager libici’ ed è stata apposta una targa con su scritto: ‘Libia’. Un’azione di disobbedienza filmata e rivendicata attraverso un volantino da ‘Le donne e gli uomini di buona volontà del Nuovo Mediterraneo’. Nelle immagini del, di cui l’Adnkronos è entrata in possesso, si vedono alcune persone con indosso tute bianche e il volto coperto mentre affiggono sulle pareti esterne delmanifesti con le immagini di migranti e le scritte ‘lager libici’ e ‘’. All’ingresso delè stata sistemata una targa con su ...

( COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Gorini: 'Nel 2022 niente picchi di ricoveri altissimi' vedi anche Tutti i ...TEMI: cea pasian di prato Cooperativa Edile Appennino imprese friuli imprese fvg lavoro friuli Lavoro Fvgfriulifvgpasian di pratoLa Cooperativa Edile ...OlliOlli World, uno dei titolo arcade più belli dell'ultimo periodo ha recentemente annunciato la data di rilascio della sua ultima espansione ...Di ottobrate, negli ultimi anni, se ne ricordano molte sulla Riviera romagnola. Ma quella in corso più che in passato sembra per davvero ricordare l’estate vera, perlomeno dalla tarda mattinata ...