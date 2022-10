Travaglio alimenta l' ossessione per Berlusconi | “È fuori di testa” Rischio scissione

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, è ospite della puntata del 18 ottobre di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7 che vede Lilli Gruber alla conduzione, e si sofferma sugli ultimi accadimenti all'interno del centrodestra, in particolare l'ennesimo confronto a distanza tra i leader di Forza Italia e Fratelli d'Italia: “Vedremo che cosa succederà quando Giorgia Meloni dovrebbe recarsi al Quirinale e poi stilerà la lista dei ministri, vedremo se si farà condizionare dalle uscite di Silvioe dalla lista che ha presentato con un fuor d'opera mai visto… Uno che non è presidente del Consiglio che legge i suoi ministri ai giornalisti e tra l'altro non sono quelli che sono stati concordati il giorno prima con la Meloni…”. “È - prosegue il giornalista - uno spettacolo comicissimo e tragicissimo al contempo. ...