Rosato | “Abbiamo chiesto una vicepresidenza del Consiglio ma non vogliono darcela Voti a La Russa? Danno sempre la colpa a Renzi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “unadelma sembra che non ce ladare. Vedremo nelle prossime ore. La chiediamo perché le opposizioni nei contenuti sono oggettivamente diverse, basti vedere sul tema giustizia o sul reddito di cittadinanza o sui rigassificatori. Pd e M5s la pensano allo stesso modo“. Sono le parole del presidente di Italia Viva, Ettore, che, intervenendo nella trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) ribadisce le richieste del Terzo Polo, spiegando: “Ci sono quattro figure apicali che possono rappresentare le opposizioni, ovvero i vicepresidenti di Camera e Senato, due per ogni Camera. Se Pd e M5s si mettono d’accordo – continua – possono scegliere i loro nomi e noi verremmo esclusi. È un luogo istituzionale dove è giusto che le ...

Il Fatto Quotidiano

torna alla carica: "Il Parlamento è un luogo istituzionale, dove è giusto che le principali opposizioni siano rappresentate. Noichiesto unn vice presidenza, sembra che non ce la ...Mi raccomando a non utilizzare più l'acqua dovemesso in ammollo i ceci perchè contiene ... darà un colore un po'al piatto. Infine aggiungi nel tegame anche metà dei ceci, mescola bene ... Rosato: “Abbiamo chiesto una vicepresidenza del Consiglio ma non vogliono darcela Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rosato darà chiari segni di squilibrio mentale, mentre Roberto sospetterà che Marina sia stata rapita ...La strana "dolcezza" manifestata da Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) nelle recenti puntate di Un posto al sole ha lasciato ora spazio ad una terribile ...