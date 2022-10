Roberto Capucci in mostra al Labirinto della Masone | un percorso tra abiti che incantano noi e che hanno incantato dive d’ogni tempo | da Marylin a Jacqueline Kennedy

(Di martedì 18 ottobre 2022) Appena si varca la soglia dell’imponente complesso monumentale delsi viene pervasi da una strana e potente energia. L’austerità rigorosa dell’imponente museo-mausoleo si riflette, per contrasto, nella maestosità sinuosa degliscolpiti nel taffetà. Il monocromo dei mattoni che compongono la facciata esterna si dissolve nella palette caleidoscopica di vestiti fiabeschi. Non poteva esserci luogo più azzeccato di questo per ospitare unadi, il più schivo e superbo degli stilisti italiani. Il meno commerciale, il più chiuso alle lusinghe dell’ industriaModa, anche il più visionario e sognatore, condottiero del gusto, creatore d’avanguardia in solitaria. E non è un caso, tra l’altro, che ...

Seriche armature" è il titolo della la mostra, cominciata l'8 ottobre e in programma fino all'8 gennaio 2023, che celebra l'arte del maestro, in una location molto particolare, il Labirinto delle Masone di Franco Maria Ricci, a Fontanellato, in provincia di Parma, un dedalo elegante, il più grande del mondo, disteso su otto