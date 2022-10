Parlamento | Conte | ‘M5S compatto | ora opposizione dura e intransigente'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo completato le operazioni di voto ed eletto Barbara Florindia capogruppo al Senato e Francesco Silvestri alla Camera, sono votazioni che si sono concluse all'unanimità quindi grande compattezza e ottimo clima per il M5S in questo avvio di Legislatura, vogliamo fare un'seria ma anche senza sconti e intransigenti. Sottolineerei una nota positiva: la grande presenza femminile, prevalente al Senato ma anche nel direttivo della Camera c'è un'ottima presenza" delle donne. Così il leader del M5S Giuseppe, dichiarando all'uscita dei gruppi di Montecitorio.

In Senato i partiti scelgono i capigruppo in. Licia Ronzulli eletta presidente dei senatori di Fi per acclamazione. 'Conosco la ... Giuseppe: Barbara Floridia è stata eletta nuova ...2 Governo più di sinistra della storia' Circa i voti dell'opposizione alla elezione di ... 'C'è un preconcetto: se c'è un'operazione politica che viene fatta in, tutti dicono che l'...Elezione dei capigruppo del nuovo parlamento. Chi sono i nuovi presidenti dei gruppi parlamentari Ci sono riconferme, sono stati eletti in alcuni casi gli stessi parlamentari che ricoprivano questo..Le caselle di governo non sono tutte definite ma già 'intravede un ponte Varsavia-Roma, che passa dalla presidenza della Camera con l’elezione di Lorenzo ...