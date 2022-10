Morto Franco Gatti | il baffo dei Ricchi e poveri

... martedì 18 ottobre 2022, per condividere con i telespettatori di Alberto Matano il suo ricordo diGatti, il cantante dei Ricchi e Poveriquesta mattina all'età di 80 anni. 'Come hanno ...Mentre andava in onda la puntata intanto su tutti i giornali veniva riportata la notizia della morte didei Ricchi e Poveri . E così, non avendolo potuto ricordare in puntata, in queste ore la ...Genova - È morto Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, con il quale ha condiviso incredibili successi come Sarà perché ti amo, Che sarà o Mamma Maria. Il cantante si è spento nella sua Gen ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...