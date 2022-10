Matteo Bassetti ricorda Franco Gatti | “Ho avuto il privilegio di conoscerti e curarti”

...la campagna per la quarta dose avevo detto che era importante in alcune situazioni consentire di fare la quinta soprattutto per chi aveva fatto il richiamo diversi mesi fa - commenta, ...... non potremo mai raggiungere l'immunità di gregge, perché ci sarà sempre un'ampia fetta della popolazione non vaccinata e quindi il virus continuerà a circolare', lo ha detto, ...