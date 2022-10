(Di martedì 18 ottobre 2022) Dahbia B. , la principale sospettata per l'omicidiopiccola, era stata ospitata temporaneamente in casasorella, nello stesso palazzofamigliavittima. Agli inquirenti ha ...

Gazzetta del Sud

Poi ha aggiunto che venerdì ha confusocon sua madre, contro la quale voleva vendicarsi. La pista viene studiata dagli inquirenti, ma nulla al momento consente di confermarla. La donna ha ...... è confermato dall'coincidenza che tutti i personaggi da lui interpretati fossero ... Sergio López Vigueras Traduzione: Salvador Amores Creato nell'ambito di "My documents" diArias ... Lola, l'assurda confessione della donna: ha abusato sessualmente di lei e l'ha uccisa Dahbia B., la principale sospettata per l’omicidio della piccola Lola, era stata ospitata temporaneamente in casa della sorella, nello stesso palazzo della famiglia della vittima. Agli ...A poco più di 36 ore dal ritrovamento del cadavere di Lola Daviet, la polizia di Parigi brancola nel buio in merito a possibili moventi.