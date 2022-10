Liz Truss si scusa per i suoi ' errori' ma andrà avanti

La premier britannicasi è scusata per essere "andata troppo oltre e troppo in fretta" con le riforme che hanno innescato turbolenze economiche, ma ha promesso di rimanere al comando nonostante una serie di ...Regno Unito in ginocchio dopo poche settimane di leadership della vincitrice del Tory Contest, l'attuale primo ministro, che ha preso il posto di Boris Johnson. La nuova premier ha infilato infatti una serie di errori clamorosi in termini di politica economica, tanto che anche il presidente americano Joe ...La crisi mondiale del 2008-'09 ha lasciato in eredità politiche fiscali insostenibili tra taglio delle tasse e aumenti di spesa in deficit ...Liz Truss nega la possibilità di ridare alla Grecia i marmi custoditi dal 1817 dal British Museum. I musei britannici sono in cerca di compromessi: un ostacolo è una legge del 1983 ...