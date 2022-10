(Di martedì 18 ottobre 2022) Il colossodelle costruzioni Lafarge, sussidiaria della società quotata svizzera Holcim, si è dichiarato colpevole davanti ad un tribunale di New York di aver fornito supporto materiale all'per aver mantenuto in...

EuropaToday

...e il Presidente della RepubblicaEmmanuel Macron hanno annunciato oggi che lo stabilimento di Mulhouse produrrà le future Peugeot e - 308 berlina e station wagon e Peugeot e - 408. L'...Per anni ha lavorato come studio di supporto e ha collaborato con gli altri studi del gruppo Ubisoft su tante serie dell': Rayman, Tom Clancy's Splinter Cell, Just Dance, Assassin's ... L'azienda francese che faceva affare con l'Isis multata per 778 milioni Stellantis ha messo in agenda il lancio di altri 28 nuovi veicoli elettrici entro il 2024. Nell’attesa ha utilizzato il Salone di Parigi 2022 (Mondial de l’Auto 2022) per presentare tutto il potenzial ...(ANSA) - MACOMER, 18 OTT - Il Pecorino Romano Dop protagonista di eventi e fiere fra Francia, Portogallo e Perù torna in ... ovvero la certificazione della capacità di un'azienda di produrre ...