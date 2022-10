L’auto elettrica apre una guerra commerciale Ue-Usa in barba al Ttc

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Quando Joe Biden fu eletto nel 2020, molti su entrambe le sponde dell’Atlantico tirarono un sospiro di sollievo. Nei mesi successivi i partner europei e americani hanno lavorato per ricucire le relazioni sfilacciate dal confrontotra l’ex presidente Donald Trump e i leader del Vecchio continente. Nel giro di un anno Washington e Bruxelles hanno raggiunto una tregua sui dazi che quest’ultimo impose su acciaio e alluminio europei, il segnale più evidente di una cooperazione multisettoriale di nuovo in attività. Questa collaborazione è culminata nella creazione del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) tra Ue e Usa, un tavolo di confronto semipermanente per risolvere le dispute commerciali e collaborare sui fronti tecnologici più rilevanti (incluse quelle green) per lo sviluppo delle democrazie digitali. Un’esperienza nata anche dalla necessità di ...