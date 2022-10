Juventus | riecco Chiesa | c’è la data del rientro!

(Di martedì 18 ottobre 2022) Può essere una settimana decisiva in casa. Dopo la vittoria nel derby della Mole e il nuovo tentativo di rilanciarsi in ottica campionato, la notizia più altisonante può arrivare dalla lista convocati che verrà diramata per la partita in programma venerdì contro l’Empoli. Federico, come riporta Sky Sport, è prossimo ad essere convocato, convocazione che manca da quel famoso Roma-di gennaio, giorno della rottura del legamento crociato anteriore.Serie A Il nazionale italiano sta svolgendo tutto il lavoro sul campo con la squadra già da qualche giorno alla ricerca di una condizione fisica adeguata. La decisione spetterà naturalmente ad Allegri, il quale si confronterà con il giocatore e con lo staff medico.scalpita, vuole ...

INTER - SALERNITANA 2 - 0: 14 Lautaro Martinez (I), 58 Barella (I)
CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 24*; Napoli 23 punti; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* ...