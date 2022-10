Emergenza medici e infermieri | ospedali del Lazio in ginocchio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ora lo certifica anche il Ministero della Salute: il servizio sanitario regionale nelha gli organici tra i più bucati d'Italia. All'appello mancano oltre un migliaio die ben 7mila. «Attualmente il personale sanitario italiano rapportato alla popone è caratterizzato da un numero complessivo dicongruo e da un numero diinsufficiente. Nell'ambito del personale medico risultano carenti alcune specializzazioni - ha scritto l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel suo nuovo Report - Tale fenomeno, sebbene riguardi tutto il personale sanitario, appare naturalmente più minaccioso per i profili professionali già carenti. Le due categorie più a rischio appaiono essere idina ...

AUSL Reggio Emilia

