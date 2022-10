Chiude locale storico | apre cazzetteria | polemiche social

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è chi come il giornalista Gabriele Bojano parla di oltraggio a Salerno, chi come il consigliere comunale di opposizione, Antonio Cammarota di declino dei tempi. A scatenare la polemica che sta viaggiando in queste ore sulle pagineè l’arrivo a Salerno di una pancakeria che sforna dolci a forma di organi genitali. E fin qui nulla da scandalizzare. Ma a far storcere il naso a molti è la scelta dei locali che ospiteranno la “”, ovvero loristorante Vicolo della Neve per anni punto di riferimento di “artisti, poeti e buoni mangiatori delle eccellenze gastronomiche salernitane”, come ricorda Bojano. Per Cammarota “si poteva evitare, con un piano del commercio, con la tutela delle nostre tradizioni e della nostra economia, con un piano di incentivazione per i nostri ...