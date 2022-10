“C’è stata la possibilità…” La rivelazione di Cingolani sul governo Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/Cing-New-1.mp4 Sì, glielo hanno chiesto. “C’èla possibilità” che rimanesse ministro della Transizione Energetica anche nelI, ma poi la cosa non si è concretizzata. Robertoconsegnerà la pila di dossier sull’energia, tra cui la patata bollente del price cap in queste ore in discussione a Bruxelles, al suo successore. Chi? Girano alcuni nomi, tra cui quelli di Alessandro Cattaneo e quello di Gilberto Pichetto Fratin. Il primo stamattina è stato indicato da Silvio Berlusconi come prossimo capogruppo alla Camera dei Deputati, dunque la scelta dovrebbe ricadere – come vi avevamo indicato ieri nella Zuppa Pomeridiana – proprio sul secondo profilio. Quel che è certo, è chenon scomparirà in un amen. Anzi. ...