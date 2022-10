(Di martedì 18 ottobre 2022)sta per tornare in Rai con unotutto suo: Viva Via Asiago 10!, ma non sono assenti le prime polemiche, con conseguenti problemi. La redazione del TG1, infatti, non avrebbe accolto positivamente l’inserimento deldi Fiore in una determinata fascia, ovvero quella mattutina, tanto da rilasciare un comunicato, partecipando attivamente alla protesta.sulin Rai: i motivi Loman è uno dei più apprezzati in Italia:fa spettacolo a modo suo, con la sua impronta e la sua influenza. Lo abbiamo amato al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo. Ci siamo innamorate di lui in radio. E la sua vena comica e satirica è imbattibile. Ed è proprio questo che dovrebbe fare con il suo ...

DiLei

Sicuramente Fiorello non si aspettava di finire al centro di unamediatica generata dal sindacato interno del telegiornale di1. Il Cdr si dice certo del fatto che questa decisione 'non ...Alba Parietti presto in TV con lo show 'Non sono una signora' Alba Parietti è pronta a tornare in televisione molto presto, di preciso su2, con un nuovo show intitolato ' Non sono una signora '. ... Bufera in Rai sul nuovo show di Fiorello: “No al suo programma”. Cosa succede Fiorello dovrebbe tornare in Rai con il suo “Viva Via Asiago 10!”, ma ci sono state diverse proteste per la scelta della fascia mattutina ...Bufera su Fiorello, arriva un attacco inatteso: "Uno sfregio al nostro impegno quotidiano". Per la prima volta è messo in discussione ...