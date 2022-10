Bambina di 12anni trovata morta in una valigia | incastrata una 24enne | ' Si vantava di averne venduto il cadavere'

... è stata arrestata nella casa di sua sorella nel sobborgo di Bois - Colombe, a nord di Parigi , dopo che alcuni testimoni l'avrebbero sentita vantarsi di aver venduto parti del corpo di una. ...... è stata arrestata nella casa di sua sorella nel sobborgo di Bois - Colombe, a nord di Parigi , dopo che alcuni testimoni l'avrebbero sentita vantarsi di aver venduto parti del corpo di una. ...Lola Daviet, la 12enne trovata morta in una valigia in Francia, sarebbe stata violentata e uccisa da una donna che avrebbe dichiarato di voler vendere le parti del cadavere di ...Dahbia B. davanti agli inquirenti ha prima confessato il crimine poi ha ritrattato: «È fredda, non emotiva, in preda a problemi psichici» ...