Atp Napoli | sospesa un’altra partita | il motivo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Oltre al grande entusiasmo per l’avvio di stagione del, in città c’era grande attesa per il torneo ATP 250 di2022 che si sarebbe dovuto disputare da lunedì 17 ottobre fino a domenica 23 ottobre, presso il Tennis Club. Gli incontri però hanno subito uno slittamento a causa dell’impraticabilità del campo che presentava dei veri e propri dossi e il rifiuto da parte dei tennisti di giocare. ATP 250: campo impraticabile! Questa sera, però, il calendario si stava svolgendo come da programma fino a quando il match tra Moutet e Nardi è stato sospeso. I motivi, ancora una volta, sono imputabili alle condizioni del campo. Secondo quanto raccolto, infatti, la troppa umidità non permette ...

L'ultimo match di giornata nell'Atp 250 di Napoli, tra Nardi e Moutet, è stato sospeso sul punteggio di 2-2 nel primo set. Dopo quattro giochi del primo set il giudice di sedia ha deciso che la partita tra Luca Nardi e Corentin Moutet non poteva continuare a essere disputata.