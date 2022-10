Alex Sandro non rinnoverà | Juventus in cerca del terzino sinistro Piacciono De Paul e Lovric per il centrocampo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Saranno con molta probabilità questi gli ultimi mesi in maglia bianconera di, che nonil contratto in scadenza a fine stagione con la. Nonostante il brasiliano sia apparso in ripresa dopo molteplici prestazioni negative, il club di Agnelli preferisce puntare su un nuovo profilo per la fascia sinistra della difesa. Novità previste aper il quale si monitorano due giocatori.NON RINNOVERA’: CHI POTRÀ SOSTITUIRE IL BRASILIANO? Sono due i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della: in primis, il laterale del Benfica, Alejandro Grimaldo, che potrebbe essere bloccato a gennaio, quando scadrà il suo contratto con i portoghesi, per poi farlo sbarcare in estate. Occhio anche a Raphael ...

Ultimi mesi con la maglia della Juventus per Alex Sandro, terzino sinistro classe 1991 della nazionale brasiliana: come riportato da "Calciomercato.com", il giocatore, in scadenza ...