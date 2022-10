Ultime Notizie – Covid | Pregliasco | “Mi augurano Norimberga | sui social attacchi continui”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Oggi la maggior parte delle persone che incontro mi salutano, magari mi chiedono un selfie, soprattutto mi ringraziano. C’è sempre qualche esagitato, una minoranza che mi grida cose, ma senza aggredire. Invece suimi, glisonoe pesanti” per il virologo Fabrizioche racconta all’Adnkronos Salute l’onda d’odio ancora alta su di lui, come su altri camici bianchi in prima linea nella battaglia medica e mediatica contro-19. E’ di queste ore la notizia di perquisizioni dei carabinieri del Comando provinciale di Roma a persone residenti a Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto, indiziate per le minacce di morte e gli insulti ricevuti a partire dal febbraio scorso da Franco Locatelli, presidente del Consiglio ...

Sky Tg24

Un dibattito teso, con scambi di accuse incrociate su corruzione e diffusione difalse, e ... Nellesettimane però i due si sono riavvicinati, e Moro, grande accusatore dello stesso Lula, ...Stando ad un'indiscrezione delleore, l'ex volto di Bim Bum Bam si prepara a tornatre in studio nei prossimi giorni, per un confronto senza esclusione di colpi con Alfonso Signorini e gli ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 17 ottobre. Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. DIRETTA All'indomani della vittoria rossonera in casa dell'Hellas, La Sampa titola così: "L’ultima parola la mette Tonali. Verona è dolce per il Milan". A decidere la sfida del Bentegodi tra le due squadre è ...E’ stato inaugurato il nuovo punto vendita “Tigre Amico” del canale franchising di Magazzini Gabrielli ad Alba Adriatica (Te). All’interno della struttura (sita in via Arno 85) che occupa complessivam ...