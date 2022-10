Torino | Cairo deve intervenire sul mercato per non perdere Juric

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I lamenti die i rinforzi attesi e chiesti a gran voce in estate: ilora conporre rimedio a gennaio per evitare dil’allenatore I lamenti die i rinforzi attesi e chiesti a gran voce in estate: ilora conporre rimedio a gennaio per evitare dil’allenatore. I granata hanno bisogno di rinforzi in attacco visto che tra Pellegri e Sanabria non c’è una certezza a livello fisico. Entrambi fuori contro la Juventus, soltanto una manciata di minuti nel finale per l’ex Monaco nonostante non fosse al meglio. Il gioco c’è, ma serve lo squillo, l’acuto dell’attaccante in grado di finalizzare la mole di lavoro che si crea partita dopo partita....