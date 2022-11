Sicurezza alimentare in un mondo diviso tra malnutrizione e obesità

Leggi su leurispes

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cibo e alimentazione,: non sono particolarmente confortanti i dati riportati dal resoconto annuale della FAO, l’ultimo risalente al 2021, “Statistic yearbook. World food and agricolture”. La forbicetra chi può mangiare tutti i giorni e chi no è sempre più grande, sintomo delle disuguaglianze neltra ricchi e poveri, che sono evidentemente più profonde e radicalizzate. Innanzitutto, dai dati emerge che negli ultimi anni è aumentata la fame nel, ovvero il numero di persone che soffre di denutrizione: nel 2020 riguarda 770 milioni di persone nel, + 160 milioni rispetto al 2014, di cui 118 milioni in più solo dal 2019, anno che segna un aumento vertiginoso dopo anni di decrescita o stabilità. Nel 2019 ...