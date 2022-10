Serie A | Pogba è ‘tornato’ | “L’incubo è finito | torna a guidare la Juventus”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 2022-10-17 11:42:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: B.Buone notizie pere Francia a 34 giorni dal Mondiale: Paulto. Lo ha confermato la sua rappresentante, Rafaela Pimenta, ‘erede’ dell’impero di Mino Raiola, in un’intervista a ‘Tuttosport’. Il gesto controverso diall’arrivo alla: non voleva firmare la maglia dello Unitedla. Il grande potere diè quello di superare le difficoltà con incredibile forza e grande positività. Qualche settimana fa mi ha detto: ‘Rafaela, basta. Non voglio più pensare a niente, mi concentro sul ginocchio ...

Attesa per, che molto presto dovrebbe rientrare in gruppo per tornare in campo il 2 novembre contro il Psg. Mentre Chiesa, che arriva da due settimana piene di lavoro con i compagni, sosterrà a ......di sinistra Mg Genova 22/08/2022 - campionato di calcioA / Sampdoria - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gleison Bremer La Juventus sta per recuperare Chiesa e. Ma ...L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del weekend di Serie A. A chi dedica il pensiero di giornata "Sull'Inter, che mi sembra sia ...Paul Pogba potrebbe tornare dall'infortunio prima del previsto. Il centrocampista francese potrebbe tornare ad allenarsi con la Juventus entro la prossima ...