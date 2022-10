Blogo Sport

Loria - - > Fisi: elezione di Bianca Zupi, presidente del Comitato Calabro Lucano, quale ... presso l'Hangar Bicocca, le elezioni per ildelle cariche federali FISI. L'assemblea, che ha ...... avrebbe minacciato le lavoratrici prospettando loro un licenziamento o un mancatocontrattuale se non avessero votato per suo figlio,Maffei, candidato alle elezioni comunali del 2019 ... Rinnovo Danilo, sempre più leader: la Juve vuole blindarlo Cherubini, ds della Juventus, starebbe lavorando al rinnovo di contratto del difensore Danilo, ormai leader della squadra ...Un leader vero, Danilo. Contro il Torino non aveva la fascia da capitano ma è stato lui a fare il discorso motivazionale prima della partita. Come raccon ...