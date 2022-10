Putin continua a limitare la libertà degli omosessuali in Russia | ecco come

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La procura russa ha chiuso in tre anni l'accesso a 30.000 siti 'che promuovono rapporti sessuali non tradizionali tra adolescenti'. Lo ha affermato secondo Ria Novosti Irina Rebrina, capo del ...

La procura russa ha chiuso in tre anni l'accesso a 30.000 siti 'che promuovono rapporti sessuali non tradizionali tra adolescenti'. Lo ha affermato secondo Ria Novosti Irina Rebrina, capo del ......lo Stato O forse perché il nostro Presidente ama giocare con il fuoco ed è alleato di", ... sulla cui cima si dipana una corona di filo spinato, eil suo discorso: "Dietro queste mura, ... Il fotografo Aleksandr Gronskij: "Così Putin sta condannando il suo popolo alla sofferenza" La bomba sull’infrastruttura simbolo e la reazione furiosa di Vladimir Putin hanno aperto un nuovo capitolo del conflitto. E i tempi si allungano ...Lo ha affermato secondo Ria Novosti Irina Rebrina, capo del dipartimento per la vigilanza che sovrintende il rispetto della controversa legge "sulla propaganda gay".